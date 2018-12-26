Владелец автобуса, в котором сгорели 52 гражданина Узбекистана, экстрадирован в Казахстан - генпрокуратура

Находящийся в международном розыске владелец автобуса, в котором погибли 52 гражданина Узбекистана, экстрадирован в Казахстан, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Казахстана.
"Сегодня сотрудниками Генпрокуратуры и МВД Казахстана для привлечения к уголовной ответственности из Узбекистана экстрадирован Ордухан Мехтиев", - говорится в распространенном в среду сообщении ведомства.
По данным Генпрокуратуры, задержанный подозревается в незаконной эксплуатации автобуса с техническими неисправностями, повлекшей возгорание транспортного средства и гибель 52 человек.
"После совершения преступления подозреваемый скрывался на территории соседнего государства, в связи с чем, он был объявлен в международный розыск", - уточняется в информации.
В настоящее время О.Мехтиев водворен в следственный изолятор Шымкента.
18 января текущего года на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая водителей. Погибли 52 гражданина Узбекистана, направлявшихся на заработки в Россию. Среди выживших - три водителя из Казахстана и два пассажира - граждане Узбекистана. Причиной пожара в автобусе стало халатное обращение с огнем.
Обвиняемыми по делу были признаны пять человек. Троих водителей автобуса приговорили к пяти годам лишения свободы. Двоих работников ТОО "Азия транзит сервис" - учредителя и механика товарищества - к 3,5 годам лишения свободы.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»