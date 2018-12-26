Актеру Кевину Спейси предъявлены обвинения в непристойном поведении

Американскому актеру Кевину Спейси в среду предъявлены обвинения в предполагаемом непристойном нападении на 18-летнего юношу в ресторане в Нантакете (штат Массачусетс, США) сообщает британский телеканал Sky News.
Актер должен будет предстать перед судом по этому делу 7 января.
Представители актера не комментируют ситуацию.
59-летнего Кевина Спейси, получившего две премии "Оскар", обвиняют в приставании к 18-летнему юноше в общественном месте в 2016 году.
По словам матери потерпевшего, актер покупал мальчику выпивку "одну за другой", а затем начал приставать к нему.
"Он (юноша - ИФ) не сообщил о преступлении сразу, в основном из-за страха и смущения", - подчеркнула мать.
Ранее К.Спейси уже сталкивался с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Впервые в сексуальных домогательствах К.Спейси обвинил актер Энтони Рэпп в ноябре 2017 года. Актер заявил, что К.Спейси домогался его в 1986 году, когда Э.Рэппу было 14 лет. Сам К.Спейси сказал, что не помнит о подобном инциденте, но принес публичные извинения.
Позже в его адрес появились новые обвинения.
После публичных обвинений в адрес К.Спейси, компания Netflix приняла решение возобновить съемки популярного сериала "Карточный домик" без участия актера. Кроме того, режиссер фильма "Все деньги мира" Ридли Скотт, в котором снимался К.Спейси, из-за ситуации вокруг актера решил полностью переснять все сцены с участием актера.
К.Спейси - обладатель двух премий Оскар, за фильм "Подозрительные лица" в 1996 году и за фильм "Красота по-американски" в 2000 году, также актер награжден премией "Золотой глобус", "Тони" и BAFTA. С 2004 по 2015 годы К.Спейси был художественным руководителем одного из старейших британских театров "Олд Вик".
МИД Азербайджана исключил из «черного списка» по Карабаху директора Программы авиационной безопасности школы Кеннеди Гарвардского университета
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 27 нарушений - Минобороны Азербайджана
Мехрибан Алиева лично не пользуется соцсетями - Секретариат I вице-президента Азербайджана
АИКГФ стал полноправным членом Ассоциации гарантийных институтов Европы
Якутские бриллианты откроют торговую точку в Азербайджане
АИКГФ продолжит в 2019г выдачу процентных субсидий предпринимателям
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Глава МИД Грузии назвал акт о поддержке страны со стороны США и углубление отношений с ЕС главными итогами года
Министром иностранных дел Казахстана назначен глава Миноборонаэропрома
Порошенко объявил о прекращении военного положения в 10 областях Украины
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell предлагает БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки из регионов всего за 30 гяпиков в день
"AzerTelecom" поддержал "Milli Net 2018" в качестве генерального спонсора
Накануне Нового Года Банк Республика увеличил ставки по вкладам на 1%.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»