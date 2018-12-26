Актеру Кевину Спейси предъявлены обвинения в непристойном поведении

Американскому актеру Кевину Спейси в среду предъявлены обвинения в предполагаемом непристойном нападении на 18-летнего юношу в ресторане в Нантакете (штат Массачусетс, США) сообщает британский телеканал Sky News.

Актер должен будет предстать перед судом по этому делу 7 января.

Представители актера не комментируют ситуацию.

59-летнего Кевина Спейси, получившего две премии "Оскар", обвиняют в приставании к 18-летнему юноше в общественном месте в 2016 году.

По словам матери потерпевшего, актер покупал мальчику выпивку "одну за другой", а затем начал приставать к нему.

"Он (юноша - ИФ) не сообщил о преступлении сразу, в основном из-за страха и смущения", - подчеркнула мать.

Ранее К.Спейси уже сталкивался с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Впервые в сексуальных домогательствах К.Спейси обвинил актер Энтони Рэпп в ноябре 2017 года. Актер заявил, что К.Спейси домогался его в 1986 году, когда Э.Рэппу было 14 лет. Сам К.Спейси сказал, что не помнит о подобном инциденте, но принес публичные извинения.

Позже в его адрес появились новые обвинения.

После публичных обвинений в адрес К.Спейси, компания Netflix приняла решение возобновить съемки популярного сериала "Карточный домик" без участия актера. Кроме того, режиссер фильма "Все деньги мира" Ридли Скотт, в котором снимался К.Спейси, из-за ситуации вокруг актера решил полностью переснять все сцены с участием актера.

К.Спейси - обладатель двух премий Оскар, за фильм "Подозрительные лица" в 1996 году и за фильм "Красота по-американски" в 2000 году, также актер награжден премией "Золотой глобус", "Тони" и BAFTA. С 2004 по 2015 годы К.Спейси был художественным руководителем одного из старейших британских театров "Олд Вик".