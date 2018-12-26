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26.12.2018 14:42

Накануне Нового Года Банк Республика увеличил ставки по вкладам на 1%.

В канун Нового года Банк Республика стремится порадовать своих клиентов очередной выгодной кампанией. Клиенты, размещающие депозиты в национальной валюте до 31 января 2019 года, смогут заработать +1% в дополнение к годовой процентной ставке, установленной банком.

Размещая свои средства в Банке Республика, вы получаете несколько преимуществ. Помимо получения кредита на более выгодных условиях под залог депозита, вы также можете бесплатно воспользоваться мобильным приложением Mobil Şobə и услугой İnternet Şöbə.

Банк Республика является членом Фонда Страхования Депозитов АР и все вклады автоматически страхуются в рамках условий Фонда.

Если хотите надежно защитить свои средства и получить дополнительный доход в новом году, не упустите эту возможность!

Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]