Накануне Нового Года Банк Республика увеличил ставки по вкладам на 1%.

В канун Нового года Банк Республика стремится порадовать своих клиентов очередной выгодной кампанией. Клиенты, размещающие депозиты в национальной валюте до 31 января 2019 года, смогут заработать +1% в дополнение к годовой процентной ставке, установленной банком.

Размещая свои средства в Банке Республика, вы получаете несколько преимуществ. Помимо получения кредита на более выгодных условиях под залог депозита, вы также можете бесплатно воспользоваться мобильным приложением Mobil Şobə и услугой İnternet Şöbə.

Банк Республика является членом Фонда Страхования Депозитов АР и все вклады автоматически страхуются в рамках условий Фонда.

Если хотите надежно защитить свои средства и получить дополнительный доход в новом году, не упустите эту возможность!

Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.