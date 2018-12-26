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Дальнее зарубежье 26.12.2018 15:30

В Израиле задержан палестинец, пытавшийся въехать в группу военнослужащих

Палестинец попытался на автомобиле наехать на группу служащих армии обороны Израиля, находившихся около штаба в Самарии (Западный берег реки Иордан), однако был нейтрализован, информирует в среду израильская радиостанция "Аруц шева" (Седьмой канал).

"Солдаты открыли огонь по террористу, ранили и обезвредили его", - говорится в сообщении радиостанции.

Отмечается, что в результате инцидента никто из военнослужащих или гражданских лиц не пострадал. Нападавший арестован и под охраной переведен в больницу "Бейлинсон" в городе Петах-Тиква.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, АТАКА, ЦАХАЛ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]