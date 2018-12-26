В Израиле задержан палестинец, пытавшийся въехать в группу военнослужащих

Палестинец попытался на автомобиле наехать на группу служащих армии обороны Израиля, находившихся около штаба в Самарии (Западный берег реки Иордан), однако был нейтрализован, информирует в среду израильская радиостанция "Аруц шева" (Седьмой канал).
"Солдаты открыли огонь по террористу, ранили и обезвредили его", - говорится в сообщении радиостанции.
Отмечается, что в результате инцидента никто из военнослужащих или гражданских лиц не пострадал. Нападавший арестован и под охраной переведен в больницу "Бейлинсон" в городе Петах-Тиква.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»