Россиянина лишили свободы на 8 лет за пропаганду терроризма в Казахстане

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области Казахстана вынесли приговор гражданину России, обвиняемому в пропаганде терроризма, сообщает государственное информационное агентство "Казинформ".
Как отмечено в сообщении, суд признал виновным 32-летнего Алимжана Турманова по статьям Уголовного кодекса "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни", "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма", а также "Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности" и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.
Наказание А.Турманов будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
Мужчина является гражданином России и проживает в селе Аласай Ясненского района Оренбургской области, уточняется в информации.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»