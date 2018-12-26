Россиянина лишили свободы на 8 лет за пропаганду терроризма в Казахстане

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области Казахстана вынесли приговор гражданину России, обвиняемому в пропаганде терроризма, сообщает государственное информационное агентство "Казинформ".

Как отмечено в сообщении, суд признал виновным 32-летнего Алимжана Турманова по статьям Уголовного кодекса "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни", "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма", а также "Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности" и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Наказание А.Турманов будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Мужчина является гражданином России и проживает в селе Аласай Ясненского района Оренбургской области, уточняется в информации.