АИКГФ продолжит в 2019г выдачу процентных субсидий предпринимателям

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) продолжит выдачу процентных субсидий предпринимателям в 2019 году, отмечается в сообщении фонда.
Согласно сообщению, это предусмотрено указом президента Ильхама Алиева, согласно которому выдача процентных субсидий предпринимателям по полученным ими манатным кредитам продлена до конца 2019 года.
Субсидия выдается на уровне 8 процентных пункта годовых по кредитам на три года, и на уровне 10 п.п. по кредитам, выданным на срок свыше трех лет. При этом процентная ставка по полученному кредиту не должна превышать 20% годовых.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 466 млн манатов.
В функции АИКГФ входит: выдача ипотечных, включая социальных кредитов; предоставление гарантий по ипотечным кредитам и кредитам в манатах, получаемых предпринимателями; выдача субсидий за счет бюджетных средств для покрытия части процентов по кредитам, выдаваемым предпринимателям; внедрение системы "Электронная ипотека".
По условиям, фонд может выдавать гарантии на кредиты на сумму от 30 тыс. до 3 млн манатов. При этом срок кредита не должен превышать 7 лет, льготный период по кредиту не должен быть более 2 лет.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»