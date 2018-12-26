АИКГФ продолжит в 2019г выдачу процентных субсидий предпринимателям

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) продолжит выдачу процентных субсидий предпринимателям в 2019 году, отмечается в сообщении фонда.

Согласно сообщению, это предусмотрено указом президента Ильхама Алиева, согласно которому выдача процентных субсидий предпринимателям по полученным ими манатным кредитам продлена до конца 2019 года.

Субсидия выдается на уровне 8 процентных пункта годовых по кредитам на три года, и на уровне 10 п.п. по кредитам, выданным на срок свыше трех лет. При этом процентная ставка по полученному кредиту не должна превышать 20% годовых.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 466 млн манатов.

В функции АИКГФ входит: выдача ипотечных, включая социальных кредитов; предоставление гарантий по ипотечным кредитам и кредитам в манатах, получаемых предпринимателями; выдача субсидий за счет бюджетных средств для покрытия части процентов по кредитам, выдаваемым предпринимателям; внедрение системы "Электронная ипотека".

По условиям, фонд может выдавать гарантии на кредиты на сумму от 30 тыс. до 3 млн манатов. При этом срок кредита не должен превышать 7 лет, льготный период по кредиту не должен быть более 2 лет.

А.Мамедов