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Финансы 26.12.2018 15:58

АИКГФ продолжит в 2019г выдачу процентных субсидий предпринимателям

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) продолжит выдачу процентных субсидий предпринимателям в 2019 году, отмечается в сообщении фонда.

Согласно сообщению, это предусмотрено указом президента Ильхама Алиева, согласно которому выдача процентных субсидий предпринимателям по полученным ими манатным кредитам продлена до конца 2019 года.

Субсидия выдается на уровне 8 процентных пункта годовых по кредитам на три года, и на уровне 10 п.п. по кредитам, выданным на срок свыше трех лет. При этом процентная ставка по полученному кредиту не должна превышать 20% годовых.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 466 млн манатов.

В функции АИКГФ входит: выдача ипотечных, включая социальных кредитов; предоставление гарантий по ипотечным кредитам и кредитам в манатах, получаемых предпринимателями; выдача субсидий за счет бюджетных средств для покрытия части процентов по кредитам, выдаваемым предпринимателям; внедрение системы "Электронная ипотека".

По условиям, фонд может выдавать гарантии на кредиты на сумму от 30 тыс. до 3 млн манатов. При этом срок кредита не должен превышать 7 лет, льготный период по кредиту не должен быть более 2 лет.

А.Мамедов

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Тэги: АИКГФ, СУБСИДИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]