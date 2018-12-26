"AzerTelecom" поддержал "Milli Net 2018" в качестве генерального спонсора

Завершилась "Milli Net 2018" - Национальная Интернет-Премия, проводимая при генеральном спонсорстве ООО ”AzerTelecom", магистрального интернет-провайдера, подключающего Азербайджан к международной сети Интернет.

В этом году отмечалось 10-летие конкурса "Milli Net", который ежегодно проводится Азербайджанским Интернет Форумом. Вот уже второй год представители государственного и частного сектора, а также интернет-сообщества, ведущих ИКТ-компаний и медиа-организаций приняли участие в церемонии награждения победителей конкурса "Milli Net", который проходил при генеральном спонсорстве "AzerTelecom".

Отметим, что в октябре на конкурс "Milli Net 2018" по 19 номинациям было подано 406 Интернет-ресурсов. Только 300 ресурсов (сайты, мобильные приложения и ресурсы социальных сетей), которые соответствовали правилам, были приняты на конкурс и приняли участие в голосовании. Лучшие 105 из них получили статус Номинанта, окончательные победители были определены во втором туре голосования и объявлены на церемонии награждения.

Выступая на мероприятии, Ляман Абасбейли, Директор по Продажам и Работе с Партнерами "AzerTelecom", отметила, что в течение 10 лет с момента запуска конкурса "Milli Net" , проект сыграл важную роль в продвижении и популяризации успешных национальных интернет-ресурсов в Азербайджане, а также расширении применения родного языка в интернет сети, и стал эффективной площадкой. Она отметила, что в этом году "AzerTelecom" отмечает свое 10-летие и очень приятно, что это знаменательное событие совпало с 10-летием конкурса "Milli Net". Компания "AzerTelecom" всегда поддерживала важнейшие проекты, связанные с применением инноваций, повышением осведомленности, развитием национальных ресурсов, науки и образования, и это и впредь останется одним из основных направлений в будущем компании", - отметила Ляман Абасбейли.

Другие выступавшие на церемонии награждения также подчеркнули важность мероприятия "Milli Net" и рассказали о вкладе проекта в развитие национальных ресурсов.

ООО «AzerTelecom» является динамично развивающимся телекоммуникационным оператором связи Азербайджана. Компания была основана в 2008 году и главным акционером телекоммуникационного провайдера является первый мобильный оператор Азербайджана – компания «Bakcell». «AzerTelecom» имеет диверсифицированную и устойчивую волоконно-оптическую кабельную сеть, охватывающую все крупные города и регионы страны. Международная сеть ООО «AzerTelecom» интегрирована во все крупные телекоммуникационные хабы по всему миру. Компания предоставляет оптовый интернет, услуги по выделенным линиям, передача данных в сетях мобильной и фиксированной связи, международный транзит, услуги Дата Центра, FTTx (оптическое волокно до точки х), VPN (Виртуальная Частная Сеть), SIP телефония, защита от DDоS атак и другие телекоммуникационные услуги.