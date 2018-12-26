"AzerTelecom" поддержал "Milli Net 2018" в качестве генерального спонсора

Завершилась "Milli Net 2018" - Национальная Интернет-Премия, проводимая при генеральном спонсорстве ООО ”AzerTelecom", магистрального интернет-провайдера, подключающего Азербайджан к международной сети Интернет.
В этом году отмечалось 10-летие конкурса "Milli Net", который ежегодно проводится Азербайджанским Интернет Форумом. Вот уже второй год представители государственного и частного сектора, а также интернет-сообщества, ведущих ИКТ-компаний и медиа-организаций приняли участие в церемонии награждения победителей конкурса "Milli Net", который проходил при генеральном спонсорстве "AzerTelecom".
Отметим, что в октябре на конкурс "Milli Net 2018" по 19 номинациям было подано 406 Интернет-ресурсов. Только 300 ресурсов (сайты, мобильные приложения и ресурсы социальных сетей), которые соответствовали правилам, были приняты на конкурс и приняли участие в голосовании. Лучшие 105 из них получили статус Номинанта, окончательные победители были определены во втором туре голосования и объявлены на церемонии награждения.
Выступая на мероприятии, Ляман Абасбейли, Директор по Продажам и Работе с Партнерами "AzerTelecom", отметила, что в течение 10 лет с момента запуска конкурса "Milli Net" , проект сыграл важную роль в продвижении и популяризации успешных национальных интернет-ресурсов в Азербайджане, а также расширении применения родного языка в интернет сети, и стал эффективной площадкой. Она отметила, что в этом году "AzerTelecom" отмечает свое 10-летие и очень приятно, что это знаменательное событие совпало с 10-летием конкурса "Milli Net". Компания "AzerTelecom" всегда поддерживала важнейшие проекты, связанные с применением инноваций, повышением осведомленности, развитием национальных ресурсов, науки и образования, и это и впредь останется одним из основных направлений в будущем компании", - отметила Ляман Абасбейли.
Другие выступавшие на церемонии награждения также подчеркнули важность мероприятия "Milli Net" и рассказали о вкладе проекта в развитие национальных ресурсов.
ООО «AzerTelecom» является динамично развивающимся телекоммуникационным оператором связи Азербайджана. Компания была основана в 2008 году и главным акционером телекоммуникационного провайдера является первый мобильный оператор Азербайджана – компания «Bakcell». «AzerTelecom» имеет диверсифицированную и устойчивую волоконно-оптическую кабельную сеть, охватывающую все крупные города и регионы страны. Международная сеть ООО «AzerTelecom» интегрирована во все крупные телекоммуникационные хабы по всему миру. Компания предоставляет оптовый интернет, услуги по выделенным линиям, передача данных в сетях мобильной и фиксированной связи, международный транзит, услуги Дата Центра, FTTx (оптическое волокно до точки х), VPN (Виртуальная Частная Сеть), SIP телефония, защита от DDоS атак и другие телекоммуникационные услуги.
МИД Азербайджана исключил из «черного списка» по Карабаху директора Программы авиационной безопасности школы Кеннеди Гарвардского университета
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 27 нарушений - Минобороны Азербайджана
Мехрибан Алиева лично не пользуется соцсетями - Секретариат I вице-президента Азербайджана
АИКГФ стал полноправным членом Ассоциации гарантийных институтов Европы
Якутские бриллианты откроют торговую точку в Азербайджане
АИКГФ продолжит в 2019г выдачу процентных субсидий предпринимателям
Актеру Кевину Спейси предъявлены обвинения в непристойном поведении
Третий комплекс соцжилья в Баку будет рассчитан на 2,2 тыс. квартир
В Азербайджан возвращены 20 детей, чьи родители воевали в составе ИГ в Ираке
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Глава МИД Грузии назвал акт о поддержке страны со стороны США и углубление отношений с ЕС главными итогами года
Министром иностранных дел Казахстана назначен глава Миноборонаэропрома
Порошенко объявил о прекращении военного положения в 10 областях Украины
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»