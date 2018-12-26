Путин в четверг обсудит с Пашиняном ключевые темы российско-армянских отношений, перспективы взаимодействия на евразийском пространстве - Кремль

В четверг, 27 декабря в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в России с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить ключевые темы двусторонней повестки дня, перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве", - говорится в сообщении.