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Регион 26.12.2018 16:12

Путин в четверг обсудит с Пашиняном ключевые темы российско-армянских отношений, перспективы взаимодействия на евразийском пространстве - Кремль

В четверг, 27 декабря в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в России с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить ключевые темы двусторонней повестки дня, перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ЛИДЕРЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]