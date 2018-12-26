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Дальнее зарубежье 26.12.2018 17:02

Три высокопоставленных члена "Хезболлы" погибли в ходе израильских авиаударов в районе Дамаска - израильские СМИ

Три высокопоставленных члена военизированного ливанского шиитского движения "Хезболла" были убиты в ходе авиаударов израильских ВВС, нанесенных 25 декабря в районе Дамаска, сообщила в среду газета The Times of Israel.

Представители "Хезболлы" в момент ударов садились на борт самолета, который должен был лететь в Иран, сообщает издание.

Самолеты ВВС Израиля накануне вечером нанесли удары по целям в Сирии, находясь в ливанском воздушном пространстве. Сообщалось, что в результате ударов был уничтожен склад иранских ракет "Фаджр-5" близ Дамаска.

По данным сирийских СМИ, противовоздушная оборона страны отразила атаку нескольких ракет в небе над столицей Сирии.

В Дамаске заявили, что речь идет о самой масштабной израильской атаке после инцидента 17 сентября, когда в небе над Сирией был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, что привело к гибели 15 российских военнослужащих. Москва возложила вину за эту трагедию на Израиль.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, УДАР, ХЕЗБОЛЛА"


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]