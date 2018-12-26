Три высокопоставленных члена военизированного ливанского шиитского движения "Хезболла" были убиты в ходе авиаударов израильских ВВС, нанесенных 25 декабря в районе Дамаска, сообщила в среду газета The Times of Israel.

Представители "Хезболлы" в момент ударов садились на борт самолета, который должен был лететь в Иран, сообщает издание.

Самолеты ВВС Израиля накануне вечером нанесли удары по целям в Сирии, находясь в ливанском воздушном пространстве. Сообщалось, что в результате ударов был уничтожен склад иранских ракет "Фаджр-5" близ Дамаска.

По данным сирийских СМИ, противовоздушная оборона страны отразила атаку нескольких ракет в небе над столицей Сирии.

В Дамаске заявили, что речь идет о самой масштабной израильской атаке после инцидента 17 сентября, когда в небе над Сирией был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, что привело к гибели 15 российских военнослужащих. Москва возложила вину за эту трагедию на Израиль.