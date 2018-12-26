Новая гиперзвуковая система "Авангард" неуязвима для нынешних и будущих систем ПВО и ПРО, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Новая система "Авангард" неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. Это большой успех и большая победа", - сказал В.Путин после проведения успешных испытаний системы "Авангард".
Он подтвердил, что в следующем году система "Авангард" будет поступать на вооружение.
Глава государства подчеркнул, что такие вооружения, как "Авангард", "обеспечат безопасность страны на десятилетия".
"Работа была большая, длительная и сложная. Потребовала прорывных решений на принципиальных направлениях. И все это силами наших ученых, конструкторов, инженеров было сделано", - сказал глава государства.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»