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СНГ 26.12.2018 17:22

Путин: "Авангард" обеспечит безопасность России на десятилетия

Новая гиперзвуковая система "Авангард" неуязвима для нынешних и будущих систем ПВО и ПРО, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Новая система "Авангард" неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. Это большой успех и большая победа", - сказал В.Путин после проведения успешных испытаний системы "Авангард".

Он подтвердил, что в следующем году система "Авангард" будет поступать на вооружение.

Глава государства подчеркнул, что такие вооружения, как "Авангард", "обеспечат безопасность страны на десятилетия".

"Работа была большая, длительная и сложная. Потребовала прорывных решений на принципиальных направлениях. И все это силами наших ученых, конструкторов, инженеров было сделано", - сказал глава государства.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, "АВАНГАРД", УСПЕХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]