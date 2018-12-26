Якутские бриллианты откроют торговую точку в Азербайджане

Альянс ЭПЛ «Якутские бриллианты» планирует открыть торговую точку в Азербайджане.

«Розничная торговая сеть компании по России в 2018 году показала прирост выручки на 29% по отношению к прошлому году. В текущем году компания открыла 24 торговые точки по линии франшизы. В ближайшее время планируется открытие торговых точек в Казани, Ижевске, Сочи, Баку (Азербайджан) и в Улан-Баторе (Монголия)», - отмечается в информации на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия).

По данным компании, в 2019 году альянс ЭПЛ «Якутские бриллианты» планирует запустить интернет-магазины во всей Европе, странах СНГ и Америки.

«Альянс ЭПЛ осуществил запуск интернет-магазина в Казахстане. Также открыты четыре салона в Караганде, Актобе, Актау, Атырау. В США открыт первый салон ЭПЛ. Также в этом году открыт «остров» в крупнейшем торговом центре США. В ближайшее время планируется открытие второго салона в Westland Mall», - отмечается в информации.

Альянс ЭПЛ «Якутские бриллианты» - группа компаний, объединяющая собственное гранильное и ювелирное производство и собственную розничную сеть ювелирных магазинов. Компания осуществляет полный производственный цикл: от огранки алмазов любой сложности, до выпуска и оптово-розничной реализации ювелирных изделий в России и за ее границами.

В 1997 году компания стала первой российской компанией – участником Алмазной Биржи Израиля, а в 2004 году - членом Шанхайской Алмазной Биржи. Первый салон открылся в 2006 году.

На сегодняшний день компания имеет более 60 салонов, которые расположены в России, Казахстане, Германии, Австрии, Хорватии и США.

Н.Аббасова