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Регион 26.12.2018 17:46

Глава МИД Грузии назвал акт о поддержке страны со стороны США и углубление отношений с ЕС главными итогами года

Глава грузинского внешнеполитического ведомства Давид Залкалиани, подводя в среду на брифинге итоги уходящего года, назвал углубление сотрудничества Грузии с Евросоюзом и НАТО и принятие Конгрессом США акта о поддержке Грузии главными внешнеполитическими успехами страны.

"Уходящий, 2018 год был успешным с точки зрения эффективного использования механизмов сотрудничества между Грузией и ЕС, а также формирования совершенно нового переговорного формата между Грузией и Евросоюзом", - заявил глава МИД Грузии.

По его словам, год был весьма плодотворным в плане углубления сотрудничества Грузии с Североатлантическим альянсом.

"На последнем саммите НАТО в Брюсселе было подчеркнуто, что Грузия имеет все инструменты для вступления в Североатлантический альянс. В течение года состоялись до 20 встреч на высоком уровне и заседаний комиссии НАТО-Грузия", - сказал Д.Залкалиани.

Он отметил, что и в 2019 году Грузия продолжит тесное сотрудничество с НАТО.

"У нас имеется соглашение с партнерами, что под эгидой НАТО в будущем году в Грузии будут проведены очень крупные военные учения, намечены и другие совместные мероприятия, которые приведут к большему присутствию НАТО в Грузии", - сказал Д.Залкалиани.

"Беспрецедентным был принятый Конгрессом акт о поддержке Грузии", - добавил министр.

Говоря о вызовах Грузии в уходящем году, он отметил, что главным вызовом стала "продолжающаяся оккупация грузинских территорий".

17 декабря Д.Залкалиани заявил, что Палата представителей США единогласно утвердила законопроект о поддержке Грузии, предполагающий введение санкций в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека в Абхазии и Южной Осетии.

"Документ, поддержанный в Конгрессе республиканцами и демократами, еще раз подчеркивает твердую поддержку США суверенитету, независимости и территориальной целостности Грузии. В документе содержится инициатива о введении санкций против лиц, нарушающих на оккупированных Россией территориях прав человека", - заявил грузинский дипломат.

"В законопроекте сказано, что Конгресс осуждает оккупацию грузинских регионов - Абхазии и Цхинвальского региона, а также факты нарушения прав человека на оккупированных территориях", - сказал Д.Залкалиани.

Он сообщил, что в законопроекте говорится о поручении в двухмесячный срок выявить и применить финансовые санкции в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека в Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, в законопроекте выражена поддержка евроатлантической и европейской интеграции Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, ГОД, ИТОГИ


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