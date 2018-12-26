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Дальнее зарубежье 26.12.2018 18:05

Минобороны Южной Кореи извинилось за сувениры из ключей проволоки

Армия Южной Кореи принесла извинения за изготовление сувениров из колючей проволоки с демонтированного пограничного поста в демилитаризованной зоне, сообщает в среду телеканал Уай-Ти-Эн.

"Несмотря на директиву (министерства), подразделение допустило ошибку. Армия, таким образом, прекратила производство и использование сувениров", - говорится в заявлении Минобороны, опубликованном в среду.

В заявлении оборонное ведомство заверило, что "серьезно относится к делу" и гарантировало использование "обломков пограничного поста в мирных и культурных целях".

На прошлой неделе подразделение южнокорейской армии передало сувениры группе парламентариев от правящей Демократической партии, несмотря на директиву министерства обороны сохранить обломки ликвидированных пограничных пунктов в свете их исторической и культурной ценности.

Ранее сообщалось, что Южная и Северная Кореи приступили к ликвидации 20 пограничных постов. Меры по снижению военной напряженности на границе двух корейских государств предприняты в рамках исполнения двустороннего военного соглашения, подписанного 19 сентября во время последнего межкорейского саммита в Пхеньяне министрами обороны двух стран в присутствии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, АРМИЯ, СУВЕНИРЫ, ИЗВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]