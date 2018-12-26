Минобороны Южной Кореи извинилось за сувениры из ключей проволоки

Армия Южной Кореи принесла извинения за изготовление сувениров из колючей проволоки с демонтированного пограничного поста в демилитаризованной зоне, сообщает в среду телеканал Уай-Ти-Эн.

"Несмотря на директиву (министерства), подразделение допустило ошибку. Армия, таким образом, прекратила производство и использование сувениров", - говорится в заявлении Минобороны, опубликованном в среду.

В заявлении оборонное ведомство заверило, что "серьезно относится к делу" и гарантировало использование "обломков пограничного поста в мирных и культурных целях".

На прошлой неделе подразделение южнокорейской армии передало сувениры группе парламентариев от правящей Демократической партии, несмотря на директиву министерства обороны сохранить обломки ликвидированных пограничных пунктов в свете их исторической и культурной ценности.

Ранее сообщалось, что Южная и Северная Кореи приступили к ликвидации 20 пограничных постов. Меры по снижению военной напряженности на границе двух корейских государств предприняты в рамках исполнения двустороннего военного соглашения, подписанного 19 сентября во время последнего межкорейского саммита в Пхеньяне министрами обороны двух стран в присутствии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.