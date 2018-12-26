Президентские выборы в Афганистане будут перенесены на несколько месяцев - власти

Власти Афганистана приняли решение перенести на несколько месяцев президентские выборы, изначально назначенных на апрель 2019 года, сообщает агентство Associated Press.
Дата выборов будет перенесена на несколько месяцев, однако точная дата пока не назначена.
Решение о переносе выборов связано с необходимостью дополнительного времени, чтобы исправить технические недочеты, которые были выявлены в ходе парламентских выборов в октябре.
Для подготовки выборов следует утвердить списки голосующих и подготовить сотрудников избирательного комитета к работе с новой биометрической системой идентификации, которая разработана для того, чтобы избежать случаев подтасовки и мошенничества, отметили в центральной избирательной комиссии.
В октябре парламентские выборы в Афганистане прошли с сильными задержками, из-за технических осложнений пришлось продлить голосование еще на одни сутки.
СГБ Азербайджана арестовала двух бывших сотрудников спецслужб по обвинению в шпионаже
Зурабишвили поблагодарила Алиева за позицию Азербайджана в вопросе территориальной целостности Грузии
Муниципальные выборы в 2019 году в Азербайджане могут состояться 27 декабря - Минтруд
РФ к середине декабря увеличила экспорт продукции АПК на 20%, до $24,3 млрд - Минсельхоз
Спрос экспортеров привел к росту цен на пшеницу в РФ в преддверии Нового года - эксперт
Продажи Tenex в 2018 г. составят порядка $1,7 млрд, на уровне прошлого года
Актеру Кевину Спейси предъявлены обвинения в непристойном поведении
Третий комплекс соцжилья в Баку будет рассчитан на 2,2 тыс. квартир
В Азербайджан возвращены 20 детей, чьи родители воевали в составе ИГ в Ираке
Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell предлагает БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки из регионов всего за 30 гяпиков в день
"AzerTelecom" поддержал "Milli Net 2018" в качестве генерального спонсора
Накануне Нового Года Банк Республика увеличил ставки по вкладам на 1%.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»