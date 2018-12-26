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Дальнее зарубежье 26.12.2018 18:28

Президентские выборы в Афганистане будут перенесены на несколько месяцев - власти

Власти Афганистана приняли решение перенести на несколько месяцев президентские выборы, изначально назначенных на апрель 2019 года, сообщает агентство Associated Press.

Дата выборов будет перенесена на несколько месяцев, однако точная дата пока не назначена.

Решение о переносе выборов связано с необходимостью дополнительного времени, чтобы исправить технические недочеты, которые были выявлены в ходе парламентских выборов в октябре.

Для подготовки выборов следует утвердить списки голосующих и подготовить сотрудников избирательного комитета к работе с новой биометрической системой идентификации, которая разработана для того, чтобы избежать случаев подтасовки и мошенничества, отметили в центральной избирательной комиссии.

В октябре парламентские выборы в Афганистане прошли с сильными задержками, из-за технических осложнений пришлось продлить голосование еще на одни сутки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЫБОРЫ, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]