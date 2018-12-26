Лидер ХАМАС может посетить Москву 15 января - палестинский посол

Делегация радикальной палестинской группировки ХАМАС во главе с её лидером Исмаилом Ханией может посетить Москву 15 января, но эта дата не согласована окончательно, сообщил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
"Делегация планирует посетить Москву примерно 15 января. Окончательной даты еще нет", - сказал А.Нофаль "Интерфаксу".
Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что И.Хания может посетить Москву с визитом в начале 2019 года.
"Мы его пригласили. Он принял приглашение с признательностью", - сказал М.Богданов журналистам 21 декабря.
Сейчас, по его словам, "идет речь о том, чтобы согласовать удобные даты для обеих сторон, сформировать делегацию во главе с представителем движения ХАМАС Исмаилом Ханией, который находится в основном в Газе". "Он должен определить состав делегации. Мы высказали кое-какие пожелания на этот счет, ждем", - заключил замминистра.
М.Богданов уточнил, что до Нового года осуществить визит палестинской делегации не получится. "Скорее всего, где-то в начале следующего года", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Ранее посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил "Интерфаксу", что лидер движения ХАМАС Исмаил Хания получил приглашение от МИД РФ посетить Москву, однако даты визита пока нет.
Ранее издающаяся в Лондоне арабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщала, что лидер ХАМАС И.Хания получил официальное приглашение посетить Москву. Утверждается, что он связан с российским планом примирения между Палестинской администрацией и ХАМАС. Газета предполагала, что И.Хания планирует выехать из сектора Газа в Египет, а затем направится в Москву во главе большой делегации ХАМАС. Как отмечают СМИ, помимо России руководство ХАМАС планирует посетить Катар, Турцию, Ливан, Судан, Кувейт и ряд других стран. Это будет первый зарубежный тур И.Хании после избрания главой политбюро ХАМАСа в мае 2017 года.
Израиль выразил России протест в связи с приглашением в Москву главы Политбюро радикальной палестинской группировки ХАМАС Исмаила Ханийи, сообщило 19 декабря издание NEWSru Israel. Протест был передан в МИД РФ и в посольство РФ в Тель-Авиве, отмечается в сообщении. Однако, по сообщению израильского телеканала "Десятка", российская сторона "отклонила претензии Израиля".
Группировка ХАМАС в июле 2007 года взяла под контроль сектор Газа в ходе военного конфликта с палестинским движением ФАТХ. Группировка признана террористической Израилем, Канадой, США, Японией, ЕС. Это радикальное движение также запрещено в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.
В России ХАМАС террористической организацией не признан. Руководители этой группировки неоднократно посещали Москву.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»