Сотни британцев были задержаны за пьянство в аэропортах страны в 2018г

Как минимум 273 британца были арестованы в 2018 году за нахождение в пьяном виде в аэропортах страны, пишет газета Daily Mail со ссылкой на данные правительства.
При этом отмечается, что истинные масштабы проблемы могут быть гораздо шире, поскольку Хитроу и Гэтвик, два крупнейших аэропорта Великобритании, не предоставили своих данных.
Как пишет Daily Mail, чаще всего пьяных пассажиров задерживают за то, что они ведут себя агрессивно по отношению к персоналу авиакомпаний, когда те не пускают их на борт, или к барменам, которые отказываются продавать им алкоголь.
В связи с эти британские власти рассматривают возможность ограничения работы баров в аэропортах. Сейчас они работают круглосуточно, однако правительство может запретить продавать алкогольные напитки в ночные и утренние часы. Изменение может коснуться аэропортов Англии и Уэльса.
По британским законам, лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения в самолете, грозит до двух лет тюрьмы.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»