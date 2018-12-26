Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9389 RUR   0.0247 GBR   2.1585 TRY   0.3211

Цена на нефть

    $/bbl WTI 42.53 -3.06 Brent 50.47 -3.35

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° Завтра 28 Дек 29 Дек

Дальнее зарубежье 26.12.2018 19:01

Сотни британцев были задержаны за пьянство в аэропортах страны в 2018г

Как минимум 273 британца были арестованы в 2018 году за нахождение в пьяном виде в аэропортах страны, пишет газета Daily Mail со ссылкой на данные правительства.

При этом отмечается, что истинные масштабы проблемы могут быть гораздо шире, поскольку Хитроу и Гэтвик, два крупнейших аэропорта Великобритании, не предоставили своих данных.

Как пишет Daily Mail, чаще всего пьяных пассажиров задерживают за то, что они ведут себя агрессивно по отношению к персоналу авиакомпаний, когда те не пускают их на борт, или к барменам, которые отказываются продавать им алкоголь.

В связи с эти британские власти рассматривают возможность ограничения работы баров в аэропортах. Сейчас они работают круглосуточно, однако правительство может запретить продавать алкогольные напитки в ночные и утренние часы. Изменение может коснуться аэропортов Англии и Уэльса.

По британским законам, лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения в самолете, грозит до двух лет тюрьмы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АЭРОПОРТЫ, ПЬЯНСТВО, СТАТИСТИКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]