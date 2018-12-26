Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) стал полноправным членом Ассоциации гарантийных институтов Европы (AECM), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Фонде.

AECM создана в 1992 году, состоит из 48 членов из 28 стран Европы.

В 2017 году суммарный кредитно-гарантийный портфель организаций-членов AECM составил 126 млрд евро, 70 млрд из которых пришлись на гарантии, выданные за год.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 466 млн манатов.

В функции АИКГФ входит: выдача ипотечных, включая социальных кредитов; предоставление гарантий по ипотечным кредитам и кредитам в манатах, получаемых предпринимателями; выдача субсидий за счет бюджетных средств для покрытия части процентов по кредитам, выдаваемым предпринимателям; внедрение системы "Электронная ипотека".

По условиям, фонд может выдавать гарантии на кредиты на сумму от 30 тыс. до 3 млн манатов. При этом срок кредита не должен превышать 7 лет, льготный период по кредиту не должен быть более 2 лет.

А.Мамедов