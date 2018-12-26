Bakcell предлагает БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки из регионов всего за 30 гяпиков в день

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell представила новое предложение, созданное специально для клиентов, проживающих в регионах страны.

С целью обеспечения жителей регионов Азербайджана более удобными, доступными и свободными от стресса услугами мобильной связи, компания Bakcell решила создать для них эксклюзивный пакет, который позволит им говорить по телефону столько, сколько они хотят.

Таким образом, согласно новому предложению, абоненты CIN Bakcell могут активировать новый пакет, набрав *545#Yes, после чего они смогут пользоваться безлимитными телефонными звонками из регионов всего за 0,30 AZN в день, в течение 24 часов. Благодаря этому эксклюзивному и уникальному ежедневному пакету клиенты Bakcell, проживающие в регионах или регулярно посещающие регионы, смогут пользоваться безлимитными звонками, и разговаривать со своими друзьями и близкими в течение всего дня по очень доступной цене.

Отметим, что вышеупомянутый пакет действителен только для внутрисетевых звонков из регионов Азербайджана. Абоненты, которые в настоящее время используют тарифы Klass, Business или ElaGUN, не смогут воспользоваться данным предложением. Для обеспечения удобных и надежных услуг связи применяется политика добросовестного использования (500 минут в день). Более подробную информацию можно получить по ссылке https://www.bakcell.com/ru/unlimited_calls_from_regions_2018 .

Являясь самым инновационным мобильным оператором в стране, Bakcell постоянно проводит рыночные исследования, чтобы знать конкретные нужды и требования всех сегментов рынка. Bakcell продолжит радовать современных пользователей услуг мобильной связи обновленными, удобными и интересными тарифами, продуктами и услугами.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89