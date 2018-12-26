Министром иностранных дел Казахстана назначен глава Миноборонаэропрома

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении министром иностранных дел Бейбута Атамкулова, сообщила пресс-служба главы государства.

"Назначить Атамкулова Бейбута Бакировича министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от должности министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", - говорится в указе.

До этого пост главы МИД занимал Кайрат Абдрахманов.