Министром иностранных дел Казахстана назначен глава Миноборонаэропрома

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении министром иностранных дел Бейбута Атамкулова, сообщила пресс-служба главы государства.
"Назначить Атамкулова Бейбута Бакировича министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от должности министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", - говорится в указе.
До этого пост главы МИД занимал Кайрат Абдрахманов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»