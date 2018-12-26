Зурабишвили поблагодарила Алиева за позицию Азербайджана в вопросе территориальной целостности Грузии

Грузинский президент Саломе Зурабишвили выразила благодарность азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

«Благодарю вас за проявление продолжительной поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии», - говорится в поздравительном письме С.Зурабишвили И.Алиеву по случаю Дня рождения азербайджанского лидера, сообщает сайт президента Азербайджана.

Грузинский президент отметила, что Грузия придает большое значение развитию дружеских и взаимовыгодных отношений с Азербайджаном.

«Уверена, что существующие между Грузией и Азербайджаном долгосрочные отношения дружбы и стратегического партнерства совместными усилиями еще больше укрепятся и углубятся во имя общих интересов наших стран», - отметила С.Зурабишвили.

И.Алиеву 24 декабря исполнилось 57 лет.

Ф.Исазаде