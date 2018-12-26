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Внешняя политика 26.12.2018 18:11

Зурабишвили поблагодарила Алиева за позицию Азербайджана в вопросе территориальной целостности Грузии

Грузинский президент Саломе Зурабишвили выразила благодарность азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

«Благодарю вас за проявление продолжительной поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии», - говорится в поздравительном письме С.Зурабишвили И.Алиеву по случаю Дня рождения азербайджанского лидера, сообщает сайт президента Азербайджана.

Грузинский президент отметила, что Грузия придает большое значение развитию дружеских и взаимовыгодных отношений с Азербайджаном.

«Уверена, что существующие между Грузией и Азербайджаном долгосрочные отношения дружбы и стратегического партнерства совместными усилиями еще больше укрепятся и углубятся во имя общих интересов наших стран», - отметила С.Зурабишвили.

И.Алиеву 24 декабря исполнилось 57 лет.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]