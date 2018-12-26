Путин называет поддержку бизнеса в условиях внешних ограничений одной из важнейших задач

Российский бизнес может рассчитывать на поддержку государства в условиях внешнего давления, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом поддержка отечественного бизнеса, наращивание его возможностей - одна из важнейших задач, особенно сегодня, когда российские компании сталкиваются с определенными внешними ограничениями", - заявил В.Путин в среду на встрече с представителями российских деловых кругов.
По его словам, "за политической ширмой видны откровенные попытки недобросовестной конкуренции, устранение соперников и переделы рынков".
"Мы это видим на конкретных примерах. Совершенно они очевидны. Наши партнеры подчас этого даже не скрывают", - сказал президент.
Он заметил, что стране в ответ на эти шаги нужно ускорить темпы развития промышленности, укрепить свою научную и технологическую базу и содействовать локализации производств.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»