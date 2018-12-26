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СНГ 26.12.2018 19:24

Путин называет поддержку бизнеса в условиях внешних ограничений одной из важнейших задач

Российский бизнес может рассчитывать на поддержку государства в условиях внешнего давления, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В целом поддержка отечественного бизнеса, наращивание его возможностей - одна из важнейших задач, особенно сегодня, когда российские компании сталкиваются с определенными внешними ограничениями", - заявил В.Путин в среду на встрече с представителями российских деловых кругов.

По его словам, "за политической ширмой видны откровенные попытки недобросовестной конкуренции, устранение соперников и переделы рынков".

"Мы это видим на конкретных примерах. Совершенно они очевидны. Наши партнеры подчас этого даже не скрывают", - сказал президент.

Он заметил, что стране в ответ на эти шаги нужно ускорить темпы развития промышленности, укрепить свою научную и технологическую базу и содействовать локализации производств.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, БИЗНЕС, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]