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ТЭК 26.12.2018 19:51

Экспорт иранской нефти из-за санкций США сократится до 1,5 млн б/с в 2019г, заявляют в Тегеране

Экспорт иранской нефти вследствие американских санкций, как ожидается, сократится с 2,4 млн баррелей в сутки в 2018 году до 1,5 млн б/с в будущем, сообщил глава иранской Организации по бюджету и планированию Мохаммад Багер Нобахт.

После представления президентом Ирана в парламент проекта бюджета на будущий финансовый год, который начинается 21 марта 2019 года, М.Б.Нобахт сказал журналистам, что падение доходов от экспорта нефти предусмотрено на 28% - до $21 млрд, сообщили в среду иранские СМИ.

В свою очередь министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что в новом бюджете средняя цена на нефть заложена в $54 за баррель.

Министр отметил, что бюджет Ирана из всех стран-членов ОПЕК в наименьшей степени привязан к нефти.

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Тэги: ИРАН, САНКЦИИ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]