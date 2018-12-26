Экспорт иранской нефти из-за санкций США сократится до 1,5 млн б/с в 2019г, заявляют в Тегеране

Экспорт иранской нефти вследствие американских санкций, как ожидается, сократится с 2,4 млн баррелей в сутки в 2018 году до 1,5 млн б/с в будущем, сообщил глава иранской Организации по бюджету и планированию Мохаммад Багер Нобахт.

После представления президентом Ирана в парламент проекта бюджета на будущий финансовый год, который начинается 21 марта 2019 года, М.Б.Нобахт сказал журналистам, что падение доходов от экспорта нефти предусмотрено на 28% - до $21 млрд, сообщили в среду иранские СМИ.

В свою очередь министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что в новом бюджете средняя цена на нефть заложена в $54 за баррель.

Министр отметил, что бюджет Ирана из всех стран-членов ОПЕК в наименьшей степени привязан к нефти.