Экспорт иранской нефти из-за санкций США сократится до 1,5 млн б/с в 2019г, заявляют в Тегеране

Экспорт иранской нефти вследствие американских санкций, как ожидается, сократится с 2,4 млн баррелей в сутки в 2018 году до 1,5 млн б/с в будущем, сообщил глава иранской Организации по бюджету и планированию Мохаммад Багер Нобахт.
После представления президентом Ирана в парламент проекта бюджета на будущий финансовый год, который начинается 21 марта 2019 года, М.Б.Нобахт сказал журналистам, что падение доходов от экспорта нефти предусмотрено на 28% - до $21 млрд, сообщили в среду иранские СМИ.
В свою очередь министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что в новом бюджете средняя цена на нефть заложена в $54 за баррель.
Министр отметил, что бюджет Ирана из всех стран-членов ОПЕК в наименьшей степени привязан к нефти.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»