Спрос экспортеров привел к росту цен на пшеницу в РФ в преддверии Нового года - эксперт

Согласно данным аналитического центра АО "Русагротранс", закупочные цены на продовольственную пшеницу (с содержанием белка 12,5%) за неделю в глубоководных портах РФ выросли сразу на 500 рублей, до 14-14,5 тыс. рублей за тонну, на "малой воде" - на 300 рублей, до 13,6-13,7 тыс. рублей (без НДС).

Как заявил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, росту цен способствует сокращение предложения при повышении спроса со стороны экспортеров, которые накапливают запасы перед новогодними праздниками. Свою роль играет и ослабление рубля на 3% за последнюю неделю, отметил он.

По его словам, экспортные цены на пшеницу с поставкой в январе укрепились до $236-237 за тонну (FOB глубоководные порты), это на $0,5 больше, чем неделей ранее, с поставкой на февраль - до $238 (на $1 больше).

Сославшись на оперативные данные, И.Павенский сообщил, что с 1 по 23 декабря экспорт российского зерна составил 3,03 млн тонн, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе пшеницы было экспортировано 2,596 млн тонн против 2,923 млн тонн годом ранее, ячменя - 168 тыс. тонн против 370 тыс. тонн, кукурузы - 228 тыс. тонн против 324 тыс. тонн.

Основными импортерами за этот период стали Египет (25,1% от объема экспорта), Турция (11,1%), Бангладеш (8,9%), страны Африки (кроме северной) - 11,4%, Индонезия (6,9%).

"Экспорт зерна декабре, скорее всего, превысит наш предварительный прогноз в начале месяца в 3,8 млн тонн и составит около 3,95 млн тонн", - заявил И.Павенский, напомнив, что в ноябре было экспортировано 4,15 млн тонн, в декабре 2017 года - 5 млн тонн. В том числе экспорт пшеницы составит 3,4 млн тонн (4 млн тонн в декабре 2017 года), ячменя - 0,2 млн тонн (0,4 млн тонн), кукурузы - 0,3 млн тонн (0,5 млн тонн).

Как заявил эксперт, отличительной особенностью декабря стало существенное снижением темпов вывоза ячменя из-за резкого уменьшения его предложения на рынке и снижении экспортных цен. В то же время темпы вывоза кукурузы, наоборот повышаются за счет роста спроса со стороны Ирана и увеличения ее поставок через порты Каспийского моря.