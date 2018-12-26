Путин: РФ не будет изолироваться, возводить барьеры для международного сотрудничества

Россия не будет "впадать в изоляционизм" и строить барьеры для международного экономического взаимодействия, заявил президент страны Владимир Путин.

"Подчеркну: мы не собираемся впадать, конечно, в изоляционизм - об этом мы неоднократно говорили, строить какие-то барьеры для международного экономического сотрудничества", - заявил В. Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.

По его словам, такое поведение сдерживало бы развитие страны.

Президент добавил, что Россия открыта для торговых, технологических, инвестиционных обменов и кооперации со своими партнёрами, в особенности с партнёрами по евразийской интеграции.

"Будет продолжена работа по улучшению делового климата внутри нашей страны, упрощение административных процедур. Конечно, будем поддерживать наших экспортеров, прежде всего в несырьевом секторе, высокотехнологичных областях, сельском хозяйстве", - сказал В.Путин.