Путин: РФ не будет изолироваться, возводить барьеры для международного сотрудничества

Россия не будет "впадать в изоляционизм" и строить барьеры для международного экономического взаимодействия, заявил президент страны Владимир Путин.
"Подчеркну: мы не собираемся впадать, конечно, в изоляционизм - об этом мы неоднократно говорили, строить какие-то барьеры для международного экономического сотрудничества", - заявил В. Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.
По его словам, такое поведение сдерживало бы развитие страны.
Президент добавил, что Россия открыта для торговых, технологических, инвестиционных обменов и кооперации со своими партнёрами, в особенности с партнёрами по евразийской интеграции.
"Будет продолжена работа по улучшению делового климата внутри нашей страны, упрощение административных процедур. Конечно, будем поддерживать наших экспортеров, прежде всего в несырьевом секторе, высокотехнологичных областях, сельском хозяйстве", - сказал В.Путин.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»