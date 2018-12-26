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СНГ 26.12.2018 23:24

Путин: РФ не будет изолироваться, возводить барьеры для международного сотрудничества

Россия не будет "впадать в изоляционизм" и строить барьеры для международного экономического взаимодействия, заявил президент страны Владимир Путин.

"Подчеркну: мы не собираемся впадать, конечно, в изоляционизм - об этом мы неоднократно говорили, строить какие-то барьеры для международного экономического сотрудничества", - заявил В. Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.

По его словам, такое поведение сдерживало бы развитие страны.

Президент добавил, что Россия открыта для торговых, технологических, инвестиционных обменов и кооперации со своими партнёрами, в особенности с партнёрами по евразийской интеграции.

"Будет продолжена работа по улучшению делового климата внутри нашей страны, упрощение административных процедур. Конечно, будем поддерживать наших экспортеров, прежде всего в несырьевом секторе, высокотехнологичных областях, сельском хозяйстве", - сказал В.Путин.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИР, ЭКОНОМИКA


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]