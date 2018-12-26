Продажи Tenex в 2018 г. составят порядка $1,7 млрд, на уровне прошлого года

Объем продаж российского экспортера ядерных материалов АО "Техснабэкспорт" (мировой бренд Tenex) составит в 2018 году по предварительным оценкам $1,7 млрд, сообщила компания.

Как сообщалось, продажи компании в 2017 году также составили порядка $1,7 млрд.

В 2018 году компания осуществила свыше 70 экспортных поставок обогащенной урановой продукции и порядка 20 продаж природного урана с зарубежных материальных счетов клиентам из 11 стран.

Компания заключила 16 новых сделок c десятью заказчиками из пяти стран общей стоимостью $1,9 млрд. Суммарный объем портфеля долгосрочных заказов "Техснабэкспорта" в 2018 году оценивается в $17,4 млрд.

По решению "Росатома", в 2018 году "Техснабэкспорт" и АО "Ураниум Уан Груп" интегрировали коммерческую деятельность, основным результатом стало единство управления продажами природного урана, оптимизация корпоративной структуры обеих компаний, а также снижение совокупных внутренних издержек.

"Техснабэкспорт" - 100%-ная "дочка" "Атомэнергопром" (входит в структуру ГК "Росатом"), занимается экспортом ядерных материалов и услуг по обогащению урана.