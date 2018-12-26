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Дальнее зарубежье 26.12.2018 21:24

В МИД РФ высказались против вмешательства США в вопросы престолонаследия в Саудовской Аравии

В Москве выступают против вмешательства США в вопросы престолонаследия в Саудовской Аравии, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

"Конечно же, мы выступаем против вмешательства. Эти вопросы должны решать руководство и народ Саудовской Аравии", - сказал М.Богданов в интервью агентству "Блумберг".

"Король принял решение, и не могу себе представить, на каком основании кто-либо в Америке будет вмешиваться в это и думать о том, кто должен править в Саудовской Аравии, сейчас или в будущем. Это внутреннее дело этой страны", - подчеркнул он.

Так М.Богданов прокомментировал сообщения западных СМИ со ссылкой на источники в американской администрации, в которых утверждается, что в Вашингтоне склоняются к тому, чтобы поддержать в качестве претендента на трон брата короля вместо наследного принца Мухаммеда бен Салмана, которого обвиняют в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, МИД, САУДАРАВИЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]