В МИД РФ высказались против вмешательства США в вопросы престолонаследия в Саудовской Аравии

В Москве выступают против вмешательства США в вопросы престолонаследия в Саудовской Аравии, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

"Конечно же, мы выступаем против вмешательства. Эти вопросы должны решать руководство и народ Саудовской Аравии", - сказал М.Богданов в интервью агентству "Блумберг".

"Король принял решение, и не могу себе представить, на каком основании кто-либо в Америке будет вмешиваться в это и думать о том, кто должен править в Саудовской Аравии, сейчас или в будущем. Это внутреннее дело этой страны", - подчеркнул он.

Так М.Богданов прокомментировал сообщения западных СМИ со ссылкой на источники в американской администрации, в которых утверждается, что в Вашингтоне склоняются к тому, чтобы поддержать в качестве претендента на трон брата короля вместо наследного принца Мухаммеда бен Салмана, которого обвиняют в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.