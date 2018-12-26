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26.12.2018 21:49

Среди 30 компаний индекса S&P Energy только акции ConocoPhillips подорожали в 2018г

Среди 30 компаний, акции которых включены в расчет подындекса Standard & Poors 500 Energy, с начала текущего года "в плюс" вышла только одна.

Капитализация ConocoPhillips к закрытию торгов в понедельник повысилась на 3,9%, сообщает агентство Bloomberg. Между тем падение котировок бумаг Chevron к этому моменту составляло 19,3%, Exxon Mobil - 21,7%.

В число наиболее сильно подешевевших с начала года входят акции Newfield Exploration (-59%), Cimarex Energy (-53%) и Devon Energy (-49,3%).

Значение S&P Energy рухнуло на 25,3%. Это может стать наихудшим годовым падением с последнего финансового кризиса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]