Среди 30 компаний индекса S&P Energy только акции ConocoPhillips подорожали в 2018г

Среди 30 компаний, акции которых включены в расчет подындекса Standard & Poors 500 Energy, с начала текущего года "в плюс" вышла только одна.

Капитализация ConocoPhillips к закрытию торгов в понедельник повысилась на 3,9%, сообщает агентство Bloomberg. Между тем падение котировок бумаг Chevron к этому моменту составляло 19,3%, Exxon Mobil - 21,7%.

В число наиболее сильно подешевевших с начала года входят акции Newfield Exploration (-59%), Cimarex Energy (-53%) и Devon Energy (-49,3%).

Значение S&P Energy рухнуло на 25,3%. Это может стать наихудшим годовым падением с последнего финансового кризиса.