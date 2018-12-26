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Регион 26.12.2018 22:17

Эрдоган сообщил о предотвращении кибератаки на турецкое военное командование

Турецким специалистам удалось предотвратить кибератаку, нацеленную на штаб командования вооруженных сил страны, сообщил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступая в Научно-техническом исследовательском совете в Анкаре, он указал, что ключевую роль в предотвращении такой атаки в киберпространстве сыграло специально разработанное в Турции программное обеспечение.

"Программное обеспечение под названием Octopus, которые мы разработали в Турции, предотвратило кибератаку на штаб командования вооруженных сил", - приводит газета Daily Hurriyet слова турецкого лидера.

Он отметил, что кибератаки представляют сегодня одну из "самых больших угроз, которые ослабляют национальную безопасность и право человека на тайну личной жизни".

По словам Р.Т.Эрдогана, Турция активно развивает науку и проводит "научные работы" во всех областях, в том числе в космической.

Президент напомнил, что несколько недель назад в Турции создали национальное Космическое агентство. Он назвал этот шаг историческим.

"Космическое агентство позволит вывести Турцию на передовые позиции в сфере космических исследований и технологий", - сказал турецкий президент.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВОЕННЫЕ, КИБЕРАТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]