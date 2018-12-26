Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9389 RUR   0.0247 GBR   2.1585 TRY   0.3211

Цена на нефть

    $/bbl WTI 42.53 -3.06 Brent 50.47 -3.35

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 29 Дек 30 Дек

Дальнее зарубежье 26.12.2018 22:49

Нетаньяху обещает продолжить атаки на иранские объекты в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что армия обороны Израиля продолжит наносить удары по используемым Ираном военным объектам в Сирии после ночной атаки ВВС Израиля на склад иранских ракет Фаджр-5 близ Дамаска, пишет газета The Times of Israel.

"Мы не потерпим закрепления иранцев в Сирии. Мы принимаем меры против этого решительно и настойчиво, даже в эти дни", - заявил он, выступая перед пилотами ВВС Израиля на авиабазе Хацерим на юге Израиля. Б.Нетаньяху отметил, что решение президента США Дональда Трампа вывести войска США из Сирии не повлияет на политику Израиля.

Б.Нетаньяху высоко оценил ракетное вооружение, производимое в Израиле, подчеркнув, что израильские ракеты могут ударить по любой цели в мире.

"Несколько дней назад я посетил производственный цех концерна Israel Aerospace Industries. Они разрабатывают уникальные возможности, которых нет ни у одной страны Ближнего Востока, и я могу вам сказать, что некоторых из них нет ни у одной страны в мире. Они включают в себя системы вооружений, системы обороны, ракеты, которые могут ударить по любой цели где угодно", - сказал израильский премьер-министр.

Ранее сообщалось, что самолеты Израиля нанесли ракетный удар по складу иранских ракет Фаджр-5 близ Дамаска.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, СИРИЯ, АТАКИ


Похожие новости


Нетаньяху обещает, если это потребуется, активизировать операции против Ирана в Сирии Супруга Нетаньяху дала показания в рамках дела о коррупции Нетаньяху встретится с Помпео в Брюсселе Нетаньяху встретится с Помпео в Брюсселе В полиции Израиля утверждают, что собраны доказательства причастности премьера и его жены к коррупции Премьер Израиля возглавил министерство обороны страны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]