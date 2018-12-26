Цены на нефть продолжают уверенный подъем, Brent - выше $52,1 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно повышаться после того, как котировки Brent опускались ниже $50 за баррель впервые с июля 2017 года.
Сорт WTI завершил торги в понедельник также на минимальной отметке за восемнадцать месяцев. Во вторник биржи США и многих стран Европы не работали в связи с празднованием католического Рождества.
Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:58 МСК подорожали на $1,64 (3,25%) и торгуются на уровне $52,11 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли на $1,79 (4,21%) - до $44,32 за баррель.
Аналитики Tudor Pickering Holt & Co. полагают, что в 2019 году нефть может найти поддержку. "Последние несколько дней давление на нефтяном рынке было обусловлено в меньшей степени фундаментальными факторами, а скорее зависело от общего обвала рынков, поскольку высокая волатильность котировок акций и растущая обеспокоенность относительно экономики оказывали влияние на целый ряд классов активов", - полагают они.
Однако, по их мнению, сокращение добычи ОПЕК+ должно привести к балансировке рынка в первом квартале, сообщает Dow Jones.
Сохраняющиеся негативные настроения, вполне вероятно, заставят сланцевых производителей США отказаться от наращивания добычи в первом квартале, полагает аналитик Phillip Futures Бенджамин Лю. Хотя на нефтяном рынке превалируют "медвежьи" настроения относительно мировой экономики, существует также вероятность дальнейшего сокращения производства ОПЕК+ в следующем году, отмечает он.
СГБ Азербайджана арестовала двух бывших сотрудников спецслужб по обвинению в шпионаже
Зурабишвили поблагодарила Алиева за позицию Азербайджана в вопросе территориальной целостности Грузии
Муниципальные выборы в 2019 году в Азербайджане могут состояться 27 декабря - Минтруд
Актеру Кевину Спейси предъявлены обвинения в непристойном поведении
Третий комплекс соцжилья в Баку будет рассчитан на 2,2 тыс. квартир
В Азербайджан возвращены 20 детей, чьи родители воевали в составе ИГ в Ираке
Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Путин: РФ не будет изолироваться, возводить барьеры для международного сотрудничества
Нетаньяху обещает продолжить атаки на иранские объекты в Сирии
Эрдоган сообщил о предотвращении кибератаки на турецкое военное командование
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell предлагает БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки из регионов всего за 30 гяпиков в день
"AzerTelecom" поддержал "Milli Net 2018" в качестве генерального спонсора
Накануне Нового Года Банк Республика увеличил ставки по вкладам на 1%.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»