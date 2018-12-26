Эрдоган не ждет справедливости от СБ ООН, пока среди его постоянных членов не появится мусульманская страна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду подверг критике как ООН в целом, так и нуждающийся, по его словам, в реформах Совбез Организации, сообщают местные СМИ.
"Не ожидайте ничего подобного понятию "справедливости" от СБ ООН и ООН в целом. Не ищите справедливость: там вы ее не найдете", - сказал турецкий лидер, выступая в Анкаре.
По его словам, необходимо провести реформу Совбеза ООН, поскольку среди постоянных членов нет представителей мусульманских стран.
"В результате исламский мир с населением 1,7 миллиарда человек не представлен в числе постоянных членов Совбеза ООН. Я вновь заявляю, что пять постоянных членов СБ ООН не должны вершить судьбы мира", - сказал Р.Т.Эрдоган.
"Мир больше, чем эти пять (постоянных членов СБ ООН - ИФ")", - подчеркнул президент Турции.
Постоянными членами СБ ООН являются КНР, Франция, Россия, Великобритания и США.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»