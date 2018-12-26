Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9389 RUR   0.0247 GBR   2.1585 TRY   0.3211

Цена на нефть

    $/bbl WTI 42.53 -3.06 Brent 50.47 -3.35

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 29 Дек 30 Дек

Дальнее зарубежье 26.12.2018 23:44

Эрдоган не ждет справедливости от СБ ООН, пока среди его постоянных членов не появится мусульманская страна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду подверг критике как ООН в целом, так и нуждающийся, по его словам, в реформах Совбез Организации, сообщают местные СМИ.

"Не ожидайте ничего подобного понятию "справедливости" от СБ ООН и ООН в целом. Не ищите справедливость: там вы ее не найдете", - сказал турецкий лидер, выступая в Анкаре.

По его словам, необходимо провести реформу Совбеза ООН, поскольку среди постоянных членов нет представителей мусульманских стран.

"В результате исламский мир с населением 1,7 миллиарда человек не представлен в числе постоянных членов Совбеза ООН. Я вновь заявляю, что пять постоянных членов СБ ООН не должны вершить судьбы мира", - сказал Р.Т.Эрдоган.

"Мир больше, чем эти пять (постоянных членов СБ ООН - ИФ")", - подчеркнул президент Турции.

Постоянными членами СБ ООН являются КНР, Франция, Россия, Великобритания и США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ООН, МНЕНИЕ


Похожие новости


Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию - Белый дом Президент Азербайджана выбран в Турции «Главой государства года» Рухани поедет в Турцию по приглашению Эрдогана Турция в течение двух лет перейдет с Россией на расчеты в нацвалютах - Эрдоган Алиев соболезнует Эрдогану в связи с железнодорожной аварией в Анкаре Эрдоган призвал Москву и Киев урегулировать разногласия путем диалога

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]