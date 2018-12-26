СГБ Азербайджана арестовала двух бывших сотрудников спецслужб по обвинению в шпионаже

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана арестовала двух бывших сотрудников спецслужб, сообщает СГБ.
«СГБ продолжает интенсивные следственные мероприятия по выявлению и предотвращению разведывательной деятельности иностранными спецслужбами на территории Азербайджана»,- отмечается в сообщении СГБ.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, возбужденному СГБ, выявлено, что сотрудниками иностранных разведывательных служб была проведена масштабная разведывательная работа с целью организации многоуровневой разведывательной работы в Азербайджане, организации конфиденциальных встреч в соседних странах и создания каналов, направленных на привлечение сотрудников азербайджанских спецслужб к сотрудничеству», - говорится в сообщении.
«В частности установлено, что гражданин Азербайджана Исмайлов Закир Алибала оглы, 1959 года рождения, занимавший должность начальника отдела и другие ответственные посты в бывшем Министерстве безопасности Азербайджана, под особым псевдонимом тайно сотрудничал с иностранными спецслужбами. Кроме того, выйдя на пенсию с 2015 года, использовал свои связи в органах госбезопасности, он передавал об изменениях, происходящих в СГБ Азербайджана»,- отмечается в сообщении.
«Следствием обнаружены и шифровки, тайные переписки, документы электронные носители с секретной информацией, звукозаписи и другие многочисленные материалы, переданные им зарубежным спецслужбам. На основе полученных доказательств, З.Исмайлов арестован, и ему предъявлено обвинение по статье №274 (Измена Родине)»,- говорится в сообщении.
«Также установлено, что гражданин Азербайджана Юсифзаде Бахруз Яшар оглу, 1977 года рождения, после увольнения в запас из органов госбезопасности, в ходе своих поездок заграницу, проводил тайные встречи с представителями спецслужб иностранных государств. В обмен за материальное вознаграждение, он получил задание любым способом попытаться устроиться на работу в одну из структур спецслужб Азербайджана. СГБ располагает многочисленными видео и другими материалами, подтверждающие факт получения денежных средств в обмен на шпионскую деятельность. Б.Юсифзаде также арестован по статье №274 (Измена Родине)»,- отмечается в сообщении СГБ.
СГБ провело анализ значимости переданной зарубежным спецслужбам информации и устранило возможные последствия для своей деятельности.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»