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Дальнее зарубежье 27.12.2018 09:01

В Индонезии перенесли маршруты полетов из района вулкана Кракатау

Индонезийские авиационные власти приняли решение об изменении маршрутов пролетов самолетов в районе извергающегося вулкана Кракатау, перенаправляя лайнеры в безопасные зоны, сообщило государственное агентство управления авиационным движением AirNav .

"Маршруты полетов всех воздушных судов меняются в связи с тем, что выброс пепла вулканом Кракатау достиг красного уровня опасности", говорится в распространенном агентством пресс-релизе.

В районе вулкана введена бесполетная зона в радиусе 5 км.

В минувшую субботу обрушение части кратера вулкана в море стало причиной образование цунами, которое унесло жизни более 400 человек.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ВУЛКАН, САМОЛЕТЫ, МАРШРУТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]