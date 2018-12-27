В Индонезии перенесли маршруты полетов из района вулкана Кракатау

Индонезийские авиационные власти приняли решение об изменении маршрутов пролетов самолетов в районе извергающегося вулкана Кракатау, перенаправляя лайнеры в безопасные зоны, сообщило государственное агентство управления авиационным движением AirNav .
"Маршруты полетов всех воздушных судов меняются в связи с тем, что выброс пепла вулканом Кракатау достиг красного уровня опасности", говорится в распространенном агентством пресс-релизе.
В районе вулкана введена бесполетная зона в радиусе 5 км.
В минувшую субботу обрушение части кратера вулкана в море стало причиной образование цунами, которое унесло жизни более 400 человек.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»