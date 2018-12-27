Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9389 RUR   0.0247 GBR   2.1585 TRY   0.3211

Цена на нефть

    $/bbl WTI 42.53 -3.06 Brent 50.47 -3.35

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 29 Дек 30 Дек

Дальнее зарубежье 27.12.2018 09:12

Трамп прибыл в Германию, где встретится с американскими военными - СМИ

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с проходящими службу на базе ВВС США в германском Рамштайне американскими военнослужащими, сообщило агентство Associated Press.

Самолет президента приземлился на базе для дозаправки по пути его следования из Багдада, который он посетил вместе с супругой Меланией с необъявленным заранее визитом.

О визите в Германию также не сообщалось предварительно, не известно, будет ли Д.Трамп встречаться с германскими официальными лицами.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс информировала, что "президент Трамп и его супруга отправились в Ирак поздно вечером в Рождество, чтобы пообщаться с военными и их командирами и поблагодарить их за успешную службу и чтобы поздравить их с праздником".

По данным Associated Press, отправление "борта номер один" из Вашингтона прошло в условиях максимальной секретности. Вечером в среду самолет приземлился в Багдаде.

Визит Д.Трампа в Ирак состоялся через неделю после того, как Д.Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ГЕРМАНИЯ, ПОСЕЩЕНИЕ


Похожие новости


Трамп: США не собираются быть мировым жандармом Трамп посетил Ирак - СМИ Трамп заявил о доверии Мнучину и Пауэллу, отметил "отличные возможности для покупки" акций в США Трамп поздравил страну с Рождеством и выразил уверенность, что Америка станет первой державой мира Трамп может отправить в отставку главу Минфина США на фоне обвала финансовых рынков - СМИ Трамп выдал разрешение на строительство еще 185 км стены на границе с Мексикой

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]