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Дальнее зарубежье 27.12.2018 09:07

Трамп посетил Ирак - СМИ

Президент США Дональд Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом, сообщили в среду вечером в Белом доме.

"Президент Трамп и его супруга отправились в Ирак поздно вечером в Рождество, чтобы пообщаться с военными и их командирами и поблагодарить их за успешную службу и чтобы поздравить их с Рождеством", - говорится в сообщении представителя Белого дома Сары Сандерс.

Газета The New York Times поясняет, что на территории Ирака Д.Трамп находился в среду. СМИ отмечают, что эта поездка стала первым визитом Д.Трампа в "горячую точку".

По данным Associated Press отправление "Борта номер один" Д.Трампа из Вашингтона прошло в условиях максимальной секретности. Вечером в среду самолет приземлился в Багдаде.

Агентство отмечает, что два предшественника Д.Трампа посещали Ирак в ходе своих президентских сроков. Так, Джордж Буш-Младший посещал Ирак в ноябре 2003 года, а Барак Обама - в апреле 2009 года.

Визит Д.Трампа в Ирак состоялся через неделю после того, как Д.Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии.

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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