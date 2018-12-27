Трамп посетил Ирак - СМИ

Президент США Дональд Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом, сообщили в среду вечером в Белом доме.
"Президент Трамп и его супруга отправились в Ирак поздно вечером в Рождество, чтобы пообщаться с военными и их командирами и поблагодарить их за успешную службу и чтобы поздравить их с Рождеством", - говорится в сообщении представителя Белого дома Сары Сандерс.
Газета The New York Times поясняет, что на территории Ирака Д.Трамп находился в среду. СМИ отмечают, что эта поездка стала первым визитом Д.Трампа в "горячую точку".
По данным Associated Press отправление "Борта номер один" Д.Трампа из Вашингтона прошло в условиях максимальной секретности. Вечером в среду самолет приземлился в Багдаде.
Агентство отмечает, что два предшественника Д.Трампа посещали Ирак в ходе своих президентских сроков. Так, Джордж Буш-Младший посещал Ирак в ноябре 2003 года, а Барак Обама - в апреле 2009 года.
Визит Д.Трампа в Ирак состоялся через неделю после того, как Д.Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»