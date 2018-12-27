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Дальнее зарубежье 27.12.2018 09:08

Трамп заявил, что не собирается выводить американские войска из Ирака

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует выводить американские войска из Ирака, сообщает в среду агентство Associated Press.

По его данным, в ходе визита в Ирак американский лидер сообщил, что у него "совсем нет планов" выводить американский контингент из этой страны.

По словам Д.Трампа, он хотел бы использовать Ирак в качестве "базы, чтобы при необходимости атаковать боевиков "Исламского государства" .

Ранее в декабре президент США принял решение о выводе американских войск из Сирии.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ИРАК, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]