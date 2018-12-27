Трамп заявил, что не собирается выводить американские войска из Ирака

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует выводить американские войска из Ирака, сообщает в среду агентство Associated Press.
По его данным, в ходе визита в Ирак американский лидер сообщил, что у него "совсем нет планов" выводить американский контингент из этой страны.
По словам Д.Трампа, он хотел бы использовать Ирак в качестве "базы, чтобы при необходимости атаковать боевиков "Исламского государства" .
Ранее в декабре президент США принял решение о выводе американских войск из Сирии.
Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию армянской стороны
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Чистая прибыль национального почтового оператора Азербайджана за 2017г превысила 2,95 млн манатов
Манат подорожал к евро, стабилен к доллару и рублю
Нефть сдержанно дешевеет после максимального роста за 2 года в среду, Brent выше $54,2 за баррель
Минэкологии направит около 1 млн манатов на закупку модульной лаборатории комплексного мониторинга
Актеру Кевину Спейси предъявлены обвинения в непристойном поведении
Третий комплекс соцжилья в Баку будет рассчитан на 2,2 тыс. квартир
Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell предлагает БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки из регионов всего за 30 гяпиков в день
"AzerTelecom" поддержал "Milli Net 2018" в качестве генерального спонсора
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»