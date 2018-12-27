Путин встретится с новыми губернаторами

Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с вновь избранными главами субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба Кремля.

"Собравшиеся планируют обсудить итоги выборных кампаний и планы будущей работы по развитию регионов", - говорится в сообщении.

Среди участников встречи - руководители Республики Хакасия, Приморского и Хабаровского краев, Владимирской области, а также Ненецкого автономного округа.

9 сентября 2018 года в России прошли выборы глав 26 субъектов Федерации. В 22 регионах, в частности, в Якутии и Хакасии, Алтайском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, в Амурской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской и Тюменской областях, а также в Москве и в Чукотском автономном округе, высших должностных лиц исполнительной власти выбирали напрямую. В Дагестане, Ингушетии, ЯНАО и Ненецком АО главы регионов были избраны в парламентах.

В трех субъектах победили действующие главы регионов: Сергей Собянин в Москве, Андрей Воробьев - в Подмосковье и Роман Копин - на Чукотке.

В 15 регионах победили на тот момент временно исполняющие обязанности глав субъектов РФ, причем 13 из них - представители "Единой России". В Орловской области губернатором избран Андрей Клычков от КПРФ, а в Омской - "эсер"-самовыдвиженец Александр Бурков.

В четырех регионах был назначен второй тур голосования. Это Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Приморский края.

По итогам второго тура во Владимирской области был избран кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, обошедший действовавшего губернатора Светлану Орлову ("Единая Россия"). В Хабаровской крае во втором туре победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, опередив кандидата от "Единой России", действовавшего главу региона Вячеслава Шпорта.

В Хакасии второй тур выборов неоднократно переносился в связи со снятием кандидатур действующего главы региона В.Зимина ("Единая Россия"), претендента от "СР" Андрея Филягина и Александра Мяхара (Партия роста). В итоге губернатором был избран единственный оставшийся в гонке кандидат Валентин Коновалов, выдвинутый КПРФ.

Самой сложной оказалась ситуация в Приморском крае, где пришлось назначать повторное голосование. Первую попытку избрать губернатора Приморья предприняли в сентябре, выборы проходили в два тура. Однако их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ А.Ищенко. А.Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. Врио главы региона был назначен Олег Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области. По итогам повторных выборов он с первой попытки был избран на пост губернатора Приморья.