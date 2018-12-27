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Дальнее зарубежье 27.12.2018 09:32

Делегация правительства США посетит Пекин для переговоров в сфере торговых отношений

Правительственная делегация США отправится в Пекин на переговоры, которые должны состояться 7 января, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников агентства, возглавит американскую делегацию заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш. Кроме того, в состав делегации войдет замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мальпасс.

Данная встреча станет первым очным обсуждением, проведенным обеими сторонами с тех пор, как президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на полях саммита G20 в Аргентине в этом месяце.

В начале декабря председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на встрече на полях саммита G20 "достигли важных договоренностей по стабилизации торговых отношений между двумя странами". В частности, на встрече была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают введение на китайские товары стоимостью $200 млрд таможенной пошлины в 25% вместо нынешней в 10%.

В течение 90 дней стороны должны заключить соответствующее торговое соглашение. Если этого не произойдет, то 25% пошлины вступят в силу.

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Тэги: США, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]