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СНГ 27.12.2018 10:01

Чижов: Евросоюз обеспокоен судьбой ДРСМД, но в ущерб собственным интересам ориентируется на позицию США

Страны Евросоюза считают необходимым сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако в ущерб собственным интересам продолжают ориентироваться на подходы США в этом вопросе, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

"Европейцы действительно обеспокоены судьбой ДРСМД и декларируют необходимость его сохранения. Здесь очень хорошо осознают, что слом этого важного элемента режима ядерного нераспространения будет иметь самые негативные последствия не только в глобальном измерении, но и прежде всего для безопасности самих стран-членов Евросоюза. Однако, как и по многим другим острым вопросам международной повестки, в позиции ЕС по ДРСМД проявляется непоследовательность, обусловленная его "привычкой" ориентироваться на подходы американцев, зачастую даже в ущерб собственным интересам", - отметил В.Чижов в беседе с изданием.

При этом он обратил внимание на тот факт, что "несмотря на призывы сохранить Договор, в ходе сессии Генассамблеи ООН большинство государств-членов ЕС проголосовали против российского проекта резолюции в его поддержку".

"Лишь четыре страны ЕС - Австрия, Ирландия, Кипр и Мальта - нашли в себе силы воздержаться. Можно предположить, что в данном случае натовская "солидарность" оказалась прочнее еэсовской. Впрочем, это в любом случае не повод для радости - тем более что против резолюции отдали свои голоса нейтральные Швеция и Финляндия. Очевидно, смирившись с тем, что было признано ими "неизбежным", европейцы, по сути, дали Вашингтону зеленый свет на выход из ДРСМД", - сказал постпред России при Евросоюзе.

"Мы же, со своей стороны, готовы предпринять все усилия для сохранения ДРСМД. По-прежнему открыты для конструктивного и нацеленного на достижение результатов диалога", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос издания, есть ли опасения, что вслед за ДРСМД под удар попадет и Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), В.Чижов сообщил, что "в экспертных кругах идет активный мыслительный процесс в отношении этой темы".

"Вполне естественно, что такие соображения напрашиваются сами собой. Что касается официальных представителей, по крайней мере, в Брюсселе, то по понятным причинам они проявляют сдержанность в своих оценках и прогнозах", - заявил постпред РФ при Евросоюзе.

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Тэги: РОССИЯ, ЧИЖОВ, ДРСМД, ЕВРОСОЮЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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