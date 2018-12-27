Чижов: Евросоюз обеспокоен судьбой ДРСМД, но в ущерб собственным интересам ориентируется на позицию США

Страны Евросоюза считают необходимым сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако в ущерб собственным интересам продолжают ориентироваться на подходы США в этом вопросе, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".
"Европейцы действительно обеспокоены судьбой ДРСМД и декларируют необходимость его сохранения. Здесь очень хорошо осознают, что слом этого важного элемента режима ядерного нераспространения будет иметь самые негативные последствия не только в глобальном измерении, но и прежде всего для безопасности самих стран-членов Евросоюза. Однако, как и по многим другим острым вопросам международной повестки, в позиции ЕС по ДРСМД проявляется непоследовательность, обусловленная его "привычкой" ориентироваться на подходы американцев, зачастую даже в ущерб собственным интересам", - отметил В.Чижов в беседе с изданием.
При этом он обратил внимание на тот факт, что "несмотря на призывы сохранить Договор, в ходе сессии Генассамблеи ООН большинство государств-членов ЕС проголосовали против российского проекта резолюции в его поддержку".
"Лишь четыре страны ЕС - Австрия, Ирландия, Кипр и Мальта - нашли в себе силы воздержаться. Можно предположить, что в данном случае натовская "солидарность" оказалась прочнее еэсовской. Впрочем, это в любом случае не повод для радости - тем более что против резолюции отдали свои голоса нейтральные Швеция и Финляндия. Очевидно, смирившись с тем, что было признано ими "неизбежным", европейцы, по сути, дали Вашингтону зеленый свет на выход из ДРСМД", - сказал постпред России при Евросоюзе.
"Мы же, со своей стороны, готовы предпринять все усилия для сохранения ДРСМД. По-прежнему открыты для конструктивного и нацеленного на достижение результатов диалога", - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос издания, есть ли опасения, что вслед за ДРСМД под удар попадет и Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), В.Чижов сообщил, что "в экспертных кругах идет активный мыслительный процесс в отношении этой темы".
"Вполне естественно, что такие соображения напрашиваются сами собой. Что касается официальных представителей, по крайней мере, в Брюсселе, то по понятным причинам они проявляют сдержанность в своих оценках и прогнозах", - заявил постпред РФ при Евросоюзе.
Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию армянской стороны
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Чистая прибыль национального почтового оператора Азербайджана за 2017г превысила 2,95 млн манатов
Манат подорожал к евро, стабилен к доллару и рублю
Нефть сдержанно дешевеет после максимального роста за 2 года в среду, Brent выше $54,2 за баррель
Минэкологии направит около 1 млн манатов на закупку модульной лаборатории комплексного мониторинга
Актеру Кевину Спейси предъявлены обвинения в непристойном поведении
Третий комплекс соцжилья в Баку будет рассчитан на 2,2 тыс. квартир
Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell предлагает БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки из регионов всего за 30 гяпиков в день
"AzerTelecom" поддержал "Milli Net 2018" в качестве генерального спонсора
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»