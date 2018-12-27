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Дальнее зарубежье 27.12.2018 09:21

Встреча Трампа и премьер-министра Ирака не состоялась из-за разногласий при ее организации

Пресс-служба премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди заявила, что встреча с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Багдад не состоялась из-за разногласий во взглядах на организацию.

"Было запланировано проведение официального приема и встречи между председателем Совета министров Аделем Абдель Махди и президентом США, однако разногласие по организации встречи привело к ее замене телефонным разговором",- следует из сообщения пресс-службы премьер-министра Ирака.

Как отмечают в пресс-службе иракского лидера, А.Махди и Д.Трамп в телефонном разговоре обсудили вопросы безопасности и приказ президента США о выводе войск из Сирии.

В заявлении также говорится, что иракский лидер пригласил президента США посетить Багдад, а Д.Трамп, в свою очередь, пригласил А.Махди в Вашингтон.

Однако не уточняется, принял ли премьер-министр Ирака приглашение американского президента.

Между тем, представитель Белого дома Сара Сандерс ранее заявила, что А.Махди ответил согласием на приглашение Д.Трампа посетить Вашингтон в следующем году.

Она также отметила, что президент США не смог встретиться с премьер-министром Ирака во время своего визита в Багдад из-за проблем безопасности и позднего предупреждения о намечающейся поездке.

Президент США Д.Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом, сообщили в среду вечером в Белом доме.

"Президент Трамп и его супруга отправились в Ирак поздно вечером в Рождество, чтобы пообщаться с военными и их командирами и поблагодарить их за успешную службу и чтобы поздравить их с Рождеством", - говорится в сообщении представителя Белого дома С.Сандерс.

По данным Associated Press отправление "Борта номер один" Д.Трампа из Вашингтона прошло в условиях максимальной секретности. Вечером в среду самолет приземлился в Багдаде.

Визит Д.Трампа в Ирак состоялся через неделю после того, как Д.Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии.

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Тэги: США, ИРАК, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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