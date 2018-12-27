Встреча Трампа и премьер-министра Ирака не состоялась из-за разногласий при ее организации

Пресс-служба премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди заявила, что встреча с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Багдад не состоялась из-за разногласий во взглядах на организацию.
"Было запланировано проведение официального приема и встречи между председателем Совета министров Аделем Абдель Махди и президентом США, однако разногласие по организации встречи привело к ее замене телефонным разговором",- следует из сообщения пресс-службы премьер-министра Ирака.
Как отмечают в пресс-службе иракского лидера, А.Махди и Д.Трамп в телефонном разговоре обсудили вопросы безопасности и приказ президента США о выводе войск из Сирии.
В заявлении также говорится, что иракский лидер пригласил президента США посетить Багдад, а Д.Трамп, в свою очередь, пригласил А.Махди в Вашингтон.
Однако не уточняется, принял ли премьер-министр Ирака приглашение американского президента.
Между тем, представитель Белого дома Сара Сандерс ранее заявила, что А.Махди ответил согласием на приглашение Д.Трампа посетить Вашингтон в следующем году.
Она также отметила, что президент США не смог встретиться с премьер-министром Ирака во время своего визита в Багдад из-за проблем безопасности и позднего предупреждения о намечающейся поездке.
Президент США Д.Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом, сообщили в среду вечером в Белом доме.
"Президент Трамп и его супруга отправились в Ирак поздно вечером в Рождество, чтобы пообщаться с военными и их командирами и поблагодарить их за успешную службу и чтобы поздравить их с Рождеством", - говорится в сообщении представителя Белого дома С.Сандерс.
По данным Associated Press отправление "Борта номер один" Д.Трампа из Вашингтона прошло в условиях максимальной секретности. Вечером в среду самолет приземлился в Багдаде.
Визит Д.Трампа в Ирак состоялся через неделю после того, как Д.Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»