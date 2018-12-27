Министр внутренней безопасности США обещала принять меры в отношении условий содержания детей мигрантов

Глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что будут приняты "экстренные меры" в области защиты детей нелегальных мигрантов, содержащихся под стражей в специальных центрах.
"В связи с беспроцентным ростом количества детей, попадающих к нам на содержание под стражей, я распорядилась принять экстренные меры для их защиты", - говорится в распространенном ведомством заявлении министра.
В нем сообщается, что К.Нильсен планирует посетить районы на границе США с Мексикой, чтобы на месте проверить условия содержания и уровень представления медицинской помощи в центрах для нелегальных мигрантов.
Заявление последовало за сообщением о смерти второго за месяц гватемальского ребенка, содержавшегося в центре для мигрантов. Обоих детей перед кончиной осматривали врачи, однако не обеспечили их необходимой медпомощью.
В заявлении министерства говорится, что министр потребовала от центров по контролю и профилактике заболеваний провести расследование, касающееся попадания больных детей на территорию США. Она также пообещала привлечь к обследованию попадающих в США детей военный медперсонал.
Глава таможенной и пограничной службы США Кевин Макалинан заявил, что его ведомство не в состоянии обеспечить проверку состояния здоровья всех мигрантов, поскольку оно было создано десятилетия назад, когда не было нынешнего потока прибывающих в страну.
"Нам нужна помощь конгресса. Нам нужен бюджет для медицинской и психиатрической помощи детям в наших учреждениях", - сказал он телеканалу CBS News.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»