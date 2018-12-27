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Дальнее зарубежье 27.12.2018 11:01

Министр внутренней безопасности США обещала принять меры в отношении условий содержания детей мигрантов

Глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что будут приняты "экстренные меры" в области защиты детей нелегальных мигрантов, содержащихся под стражей в специальных центрах.

"В связи с беспроцентным ростом количества детей, попадающих к нам на содержание под стражей, я распорядилась принять экстренные меры для их защиты", - говорится в распространенном ведомством заявлении министра.

В нем сообщается, что К.Нильсен планирует посетить районы на границе США с Мексикой, чтобы на месте проверить условия содержания и уровень представления медицинской помощи в центрах для нелегальных мигрантов.

Заявление последовало за сообщением о смерти второго за месяц гватемальского ребенка, содержавшегося в центре для мигрантов. Обоих детей перед кончиной осматривали врачи, однако не обеспечили их необходимой медпомощью.

В заявлении министерства говорится, что министр потребовала от центров по контролю и профилактике заболеваний провести расследование, касающееся попадания больных детей на территорию США. Она также пообещала привлечь к обследованию попадающих в США детей военный медперсонал.

Глава таможенной и пограничной службы США Кевин Макалинан заявил, что его ведомство не в состоянии обеспечить проверку состояния здоровья всех мигрантов, поскольку оно было создано десятилетия назад, когда не было нынешнего потока прибывающих в страну.

"Нам нужна помощь конгресса. Нам нужен бюджет для медицинской и психиатрической помощи детям в наших учреждениях", - сказал он телеканалу CBS News.

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Тэги: США, МИНИСТР, МИГРАНТЫ, ДЕТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]