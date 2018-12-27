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Дальнее зарубежье 27.12.2018 10:23

Трамп не торопится назвать постоянного министра обороны США

Президент США не спешит назначать постоянного министра обороны США вместо уходящего с этого поста Джеймса Мэттиса, следует из заявления Дональда Трампа журналистам во время визита в Ирак.

По словам президента США, сообщает "Хилл", новый исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан может остаться в этой должности "на долгое время".

"Итак, Шанахан работал в "Боинг" и делал огромную работу там. Он был там долгое время. (...) Он ответственен за успех самолета Dreamliner, и он уважаемый человек", - охарактеризовал Д.Трамп П.Шанахана.

Президент США также отметил, что занять пост Дж.Мэттиса "хотят все".

С 1 января 2019 года исполняющими обязанности главы Пентагона будет П.Шанахан, объявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

В настоящее время П.Шанахан работает заместителем главы Пентагона.

"Рад сообщить, что наш очень талантливый замглавы Пентагона Патрик Шанахан с 1 января 2019 года станет исполняющим обязанности министра обороны", - написал Д.Трамп в Twitter.

"Патрик добился многих успехов как во время работы заместителем министра обороны, так и ранее в компании Boeing", - добавил президент.

П.Шанахан начал работать в Boeing в 1986 году, занимался как гражданскими, так и военными проектами. Он занимал в компании ряд руководящих должностей. Летом 2017 года сенат утвердил его на посту замминистра обороны.

Нынешний глава американского оборонного ведомства Дж.Мэттис объявил, что уйдёт в отставку, так как не согласен с некоторыми решениями Д.Трампа.

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Тэги: США, ТРАМП, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]