Путин отметил результативную работу российских спасателей в любых условиях

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником - Днем спасателя.
"Умение работать именно так: четко, слажено и результативно, вы не раз доказали на деле. Как в нашей стране, так и за рубежом. В ходе сложнейших спасательных и гуманитарных операций, при ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, других чрезвычайных ситуаций", - говорится в обращении президента.
Он отметил важность сохранения "уникального кадрового потенциала министерства", а также значимость "дальнейшего укрепления профилактического направления в деятельности".
Президент подчеркнул, что "необходимо активнее работать на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Обеспечить строжайший принципиальный контроль за соблюдением противопожарных правил, и иных требований и режимов безопасности на сложных технических объектах, и в местах массового пребывания людей ".
В.Путин добавил, что попавшие в беду граждане всегда рассчитывают на спасателей, которые придут на помощь, сделают "все возможное и невозможное" для спасения их жизней.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»