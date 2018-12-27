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СНГ 27.12.2018 11:16

Путин отметил результативную работу российских спасателей в любых условиях

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником - Днем спасателя.

"Умение работать именно так: четко, слажено и результативно, вы не раз доказали на деле. Как в нашей стране, так и за рубежом. В ходе сложнейших спасательных и гуманитарных операций, при ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, других чрезвычайных ситуаций", - говорится в обращении президента.

Он отметил важность сохранения "уникального кадрового потенциала министерства", а также значимость "дальнейшего укрепления профилактического направления в деятельности".

Президент подчеркнул, что "необходимо активнее работать на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Обеспечить строжайший принципиальный контроль за соблюдением противопожарных правил, и иных требований и режимов безопасности на сложных технических объектах, и в местах массового пребывания людей ".

В.Путин добавил, что попавшие в беду граждане всегда рассчитывают на спасателей, которые придут на помощь, сделают "все возможное и невозможное" для спасения их жизней.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, МЧС, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]