Манат подорожал к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 декабря сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 27 декабря ЦБА установил 1,9354 манат/1EUR (26 декабря - 1,9389 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 27 декабря сохранил 0,0247 манат/1RUB.

А.Мамедов