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Дальнее зарубежье 27.12.2018 09:46

В Афганистане уничтожен член ИГИЛ, вербовавший боевиков для резонансных терактов

Высокопоставленный член действующей в Афганистане группировки "Исламского государства" Султан Азиз Азам уничтожен в ходе авиаудара сил международной коалиции, сообщает в четверг афганское агентство Pajhwok.

По данным агентства, ликвидированный член ИГИЛ несет ответственность за вербовку боевиков, совершивших ряд резонансных терактов.

Афганское командование подтвердило ликвидацию высокопоставленного террориста. Он был убит в ходе авиаудара на территории восточной афганской провинции Нангархар в уезде Пачир Ва Агам, сообщили в четверг в пресс-центре 201-го армейского корпуса "Селаб".

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Тэги: АФГАНИСТАН, ИГИЛ, ВЕРБОВЩИК, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]