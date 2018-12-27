В Афганистане уничтожен член ИГИЛ, вербовавший боевиков для резонансных терактов

Высокопоставленный член действующей в Афганистане группировки "Исламского государства" Султан Азиз Азам уничтожен в ходе авиаудара сил международной коалиции, сообщает в четверг афганское агентство Pajhwok.
По данным агентства, ликвидированный член ИГИЛ несет ответственность за вербовку боевиков, совершивших ряд резонансных терактов.
Афганское командование подтвердило ликвидацию высокопоставленного террориста. Он был убит в ходе авиаудара на территории восточной афганской провинции Нангархар в уезде Пачир Ва Агам, сообщили в четверг в пресс-центре 201-го армейского корпуса "Селаб".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»