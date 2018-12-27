Президент Алиев открыл спортивно-оздоровительный клуб МЧС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в четверг спортивно-оздоровительный клуб Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает сайт главы государства.
Глава МЧС Кямаледдин Гейдаров проинформировал президента с созданными в клубе условиями.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»