Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию армянской стороны

Министерство обороны Азербайджана опровергло распространенную армянскими СМИ дезинформацию о, якобы, произошедшей перестрелке на передовой линии Вооруженных сил.
«Данная дезинформация является дешевой пропагандой, нацеленной на сокрытие от внимания международной общественности фактов хаоса, безответственности и произвола, царящих в армянской армии, в том числе произошедшего 26 декабря в Агдамском направлении фронта обстрела наших гражданских лиц», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Оборонное ведомство подчеркивает, что на позициях ВС Азербайджана никаких инцидентов не произошло, «наши подразделения контролируют оперативную обстановку».
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»