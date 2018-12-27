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Карабахский конфликт 27.12.2018 11:19

Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию армянской стороны

Министерство обороны Азербайджана опровергло распространенную армянскими СМИ дезинформацию о, якобы, произошедшей перестрелке на передовой линии Вооруженных сил.

«Данная дезинформация является дешевой пропагандой, нацеленной на сокрытие от внимания международной общественности фактов хаоса, безответственности и произвола, царящих в армянской армии, в том числе произошедшего 26 декабря в Агдамском направлении фронта обстрела наших гражданских лиц», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство подчеркивает, что на позициях ВС Азербайджана никаких инцидентов не произошло, «наши подразделения контролируют оперативную обстановку».

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]