Чистая прибыль национального почтового оператора Азербайджана за 2017г превысила 2,95 млн манатов

Чистая прибыль ООО "Азерпочт" за 2017 год составила 2 млн 951,825 тыс. манатов против 4 млн 595,55 тыс. манат за 2016 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Согласно финотчетности, за 2017 год доходы "Azerpoct" составили 46 млн 10,818 тыс. манатов (рост на 15%). При этом себестоимость услуг составила 28 млн 382,756 тыс. манатов (рост на 18,1%). Операционная прибыль предприятия за 2017 год составила 2 млн 446,503 тыс. манатов (спад в 2,2 раза).

Согласно финансовой отчетности, Azerpoct увеличила в 2017 году активы на 14,3% - до 115 млн 227,95 тыс. манатов. При этом в 2017 году краткосрочные активы увеличились на 36,1% - до 58 млн 130,191 тыс. манатов, долгосрочные активы – сократились на 1,8% - до 57 млн 97,759 тыс. манат.

Обязательства на 1 января 2018 года равны 57 млн 185,212 тыс. манатов (рост на 25,8%), в том числе краткосрочные – 42 млн 912,021 тыс. манатов, долгосрочные – 14 млн 273,191 тыс. манатов.

Капитал Azerpoct равен 58 млн 42,738 тыс. манатов (рост на 4,8%), в том числе уставный капитал – 73 млн 344,5 тыс. манатов (не изменился).

Госпредприятие Azerpoct создано 23 сентября 1999 года, 15 августа 2009 года было преобразовано в ООО Azerpoct, 16 апреля 2010 года Центральный Банк Азербайджана выдал обществу ограниченную лицензию на предоставление банковско-финансовых услуг.

А. Мамедов