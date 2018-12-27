Лидеры РФ и Узбекистана подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе реализация договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Российской Федерации в Узбекистан в октябре 2018 г. Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и наращивание двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах", - говорится в сообщении.

"Главы государств обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом", - добавили в пресс-службе.