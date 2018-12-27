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СНГ 27.12.2018 14:26

Лидеры РФ и Узбекистана подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе реализация договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Российской Федерации в Узбекистан в октябре 2018 г. Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и наращивание двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах", - говорится в сообщении.

"Главы государств обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом", - добавили в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]