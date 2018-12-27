На севере Венесуэлы произошло землетрясение

Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован на севере Венесуэлы, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки службы, эпицентр зафиксированного в 12:59 в четверг землетрясения имел координаты 10.39 градуса северной широты и -68.04 градуса западной долготы. Эпицентр находился в 30 км к северу от города Валенсия.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".